Цукерберг заявил о попытках оклеветать Facebook

Короткая ссылка
Руководство компании Facebook полагает, что ведутся скоординированые попытки оклеветать её, говорится в заявлении главы компании Марка Цукерберга.
Цукерберг заявил о попытках оклеветать Facebook
  • Reuters
  • © Dado Ruvic

«На мой взгляд, то, что мы видим сейчас, это скоординированные усилия по выборочному использованию утекших документов с целью представить искаженную картину о нашей компании», — написал Цукерберг на своей странице в Facebook.

Он отметил, что большие организации тем не менее должны подвергаться проверкам.

По его словам, добросовестная критика помогает стать лучше.

Ранее генпрокурор округа Колумбия в США Карл Рейсин заявил, что привлёк Марка Цукерберга в качестве ответчика по иску от 2018 года о скандале с утечкой данных пользователей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить