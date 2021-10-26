Цукерберг заявил о попытках оклеветать Facebook

Руководство компании Facebook полагает, что ведутся скоординированые попытки оклеветать её, говорится в заявлении главы компании Марка Цукерберга.

«На мой взгляд, то, что мы видим сейчас, это скоординированные усилия по выборочному использованию утекших документов с целью представить искаженную картину о нашей компании», — написал Цукерберг на своей странице в Facebook.

Он отметил, что большие организации тем не менее должны подвергаться проверкам.

По его словам, добросовестная критика помогает стать лучше.

Ранее генпрокурор округа Колумбия в США Карл Рейсин заявил, что привлёк Марка Цукерберга в качестве ответчика по иску от 2018 года о скандале с утечкой данных пользователей.