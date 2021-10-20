Прокурор в США привлёк Цукерберга ответчиком по иску к Facebook
- AP
«Я только что добавил Марка Цукерберга в качестве ответчика в свой иск против Facebook», — говорится в сообщении Рейсина в Twitter.
По его данным, Цукерберг лично причастен к скандалу с утечкой данных пользователей через компанию Cambridge Analytica в 2018 году.
«Мы очень серьёзно отнеслись к своему обязательству по расследованию правонарушений, и Facebook должен также серьёзно отнестись к своей ответственности по защите пользователей», — заключил прокурор.
В 2018 году власти Великобритании оштрафовали социальную сеть Facebook на $644 тыс. по делу об утечке данных через компанию Cambridge Analytica.
Сообщалось, что общее число пользователей, чьи данные незаконно были переданы третьей стороне, составило 87 млн.