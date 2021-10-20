Прокурор в США привлёк Цукерберга ответчиком по иску к Facebook

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Генпрокурор округа Колумбия в США Карл Рейсин заявил, что привлёк главу Facebook Марка Цукерберга в качестве ответчика по иску от 2018 года о скандале с утечкой данных пользователей.
Прокурор в США привлёк Цукерберга ответчиком по иску к Facebook
  • AP

«Я только что добавил Марка Цукерберга в качестве ответчика в свой иск против Facebook», — говорится в сообщении Рейсина в Twitter.

По его данным, Цукерберг лично причастен к скандалу с утечкой данных пользователей через компанию Cambridge Analytica в 2018 году.

«Мы очень серьёзно отнеслись к своему обязательству по расследованию правонарушений, и Facebook должен также серьёзно отнестись к своей ответственности по защите пользователей», — заключил прокурор.

В 2018 году власти Великобритании оштрафовали социальную сеть Facebook на $644 тыс. по делу об утечке данных через компанию Cambridge Analytica.

Сообщалось, что общее число пользователей, чьи данные незаконно были переданы третьей стороне, составило 87 млн.

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