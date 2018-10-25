Великобритания оштрафовала Facebook на $644 тысячи

Власти Великобритании оштрафовали социальную сеть Facebook на $644 тыс. по делу об утечке данных через компанию Cambridge Analytica.

Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что Facebook предоставил разработчикам приложений доступ к данным людей «без явного согласия».

Согласно решению офиса уполномоченного по информации в Соединённом Королевстве, Facebook допустил «серьёзное нарушение» закона и ему выписан максимальный штраф.

В июне глава PR-службы компании Facebook Эллиот Шрейдж заявил об уходе в отставку. Решение последовало после скандала, причиной которого стала массовая утечка данных пользователей соцсети во владение аналитической компании Cambridge Analytica.

В апреле стало известно, что общее число пользователей, чьи данные незаконно были переданы третьей стороне, составило 87 млн.

В связи со скандалом Cambridge Analytica заявила о банкротстве в Соединённых Штатах.