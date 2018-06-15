Глава PR-службы Facebook объявил об отставке
«После более чем десяти лет работы в Facebook я решил, что пришло время начать новую главу в моей жизни», — сообщил Шрейдж.
По его словам, свой уход он обсудил с главой компании Марком Цукербергом.
Данное решение последовало после скандала, причиной которого стала массовая утечка данных пользователей соцсети во владение аналитической компании Cambridge Analytica. В апреле стало известно, что общее число пользователей, чьи данные незаконно были переданы третьей стороне, составило 87 млн.
В связи со скандалом Cambridge Analytica начала процедуру банкротства, после чего заявила о банкротстве в Соединённых Штатах.