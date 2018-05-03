В Cambridge Analytica начали процедуру банкротства из-за скандала с Facebook

Аналитическая компания из Великобритании Cambridge Analytica начала процедуру банкротства из-за скандала вокруг утечки данных пользователей социальной сети Facebook. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«Компания немедленно прекращает все операции. Руководство подало заявку... в Сrowe Сlark Whitehill LLP с тем, чтобы эта компания действовала в качестве независимого администратора Cambridge Analytica», — говорится в тексте.

Также отмечается, что аналитическая компания «была оклеветана» за действия, которые, по мнению её руководства, были законными.

Ранее стало известно, что Cambridge Analytica прекращает свою работу.

В апреле сообщалось, что число пользователей Facebook, чьи данные перешли во владение аналитической компании Cambridge Analytica, возросло до 87 млн.

Позднее основатель социальной сети Марк Цукерберг принял участие в сенатских слушаниях по делу об утечке персональных данных пользователей.