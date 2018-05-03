В Cambridge Analytica начали процедуру банкротства из-за скандала с Facebook
«Компания немедленно прекращает все операции. Руководство подало заявку... в Сrowe Сlark Whitehill LLP с тем, чтобы эта компания действовала в качестве независимого администратора Cambridge Analytica», — говорится в тексте.
Также отмечается, что аналитическая компания «была оклеветана» за действия, которые, по мнению её руководства, были законными.
Ранее стало известно, что Cambridge Analytica прекращает свою работу.
В апреле сообщалось, что число пользователей Facebook, чьи данные перешли во владение аналитической компании Cambridge Analytica, возросло до 87 млн.
Позднее основатель социальной сети Марк Цукерберг принял участие в сенатских слушаниях по делу об утечке персональных данных пользователей.