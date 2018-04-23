СМИ: В 2017 году мировой объём утечек данных увеличился более чем в четыре раза

Мировой объём утечек личных данных в прошлом году вырос более чем в четыре раза — до 13,3 млрд записей.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на отчёт компании InfoWatch, специализирующейся на информационной безопасности.

Отмечается, что объём утечек информации увеличился с 3,1 млрд до 13,3 млрд записей. При этом подавляющее большинство данных (86%) представляли собой личную и финансовую информацию, включая номера социального страхования и реквизиты пластиковых карт.

Как пишет издание, главной причиной потери данных оказались нарушения внутри самих компаний, которые были связаны с ошибками, совершаемыми рядовыми сотрудниками.

Уточняется, что увеличение масштабов утечек стало результатом перехода компаний и ведомств к централизованному хранению больших данных.

В начале апреля в Facebook сообщили об ошибочной передаче Cambridge Analytica данных 87 млн пользователей.