СМИ: В 2017 году мировой объём утечек данных увеличился более чем в четыре раза
Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на отчёт компании InfoWatch, специализирующейся на информационной безопасности.
Отмечается, что объём утечек информации увеличился с 3,1 млрд до 13,3 млрд записей. При этом подавляющее большинство данных (86%) представляли собой личную и финансовую информацию, включая номера социального страхования и реквизиты пластиковых карт.
Как пишет издание, главной причиной потери данных оказались нарушения внутри самих компаний, которые были связаны с ошибками, совершаемыми рядовыми сотрудниками.
Уточняется, что увеличение масштабов утечек стало результатом перехода компаний и ведомств к централизованному хранению больших данных.
В начале апреля в Facebook сообщили об ошибочной передаче Cambridge Analytica данных 87 млн пользователей.