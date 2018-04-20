В Германии начали проверку в отношении Facebook из-за возможной утечки данных

Уполномоченный Гамбурга по защите информации Йоханнес Каспар инициировал проверку в отношении американской компании Facebook в связи с возможной утечкой данных пользователей социальной сети. Об этом сообщает Handelsblatt.

По данным издания, если по результатам проверки будут обнаружены нарушения закона о защите данных, компании может грозить штраф до €300 тыс.

Ранее глава Министерства юстиции Германии Катарина Барли заявила, что в Facebook отсутствует транспарентность, что приводит к нарушению правил о нераспространении персональных данных пользователей.

В начале апреля в Facebook сообщили об ошибочной передаче Cambridge Analytica данных 87 млн пользователей.

По данным СМИ, компания якобы собирала данные пользователей для составления психологических портретов избирателей США.