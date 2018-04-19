СМИ: Роскомнадзор направил запрос в Cambridge Analytica о сборе личных данных россиян

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Роскомнадзор 13 апреля запросил британскую аналитическую компанию Cambridge Analytica, не собирала ли она личные данные российских пользователей социальной сети Facebook. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя ведомства.

Как отмечается, Роскомнадзор пока не получил ответ от компании.

В начале апреля в Facebook сообщили об ошибочной передаче Cambridge Analytica данных 87 млн пользователей.

По данным СМИ, компания якобы собирала данные пользователей для составления психологических портретов избирателей США. 

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