В ЕП подняли вопрос о мерах против Facebook из-за цензуры

Европарламентарии от Италии Франческа Донато, Марко Кампоменози и Стефания Дзамбелли подняли вопрос о применении мер в отношении компании Facebook, которая, по их словам, «всё чаще и чаще» ограничивает право граждан на свободу выражения мнений. RT ознакомился с соответствующим запросом, направленным депутатами в адрес Еврокомиссии.

«Всё чаще и чаще Facebook ограничивает свободу выражения мнения граждан, подвергая их публикации цензуре и ссылаясь при этом на предполагаемые и расплывчатые нарушения «норм сообщества», — уточнили парламентарии.

Помимо проблемы ограничения свобод, обеспокоенность членов Европарламента вызывает также то, что Facebook препятствует публикации «научно верной и объективной информации» о лечении коронавирусной инфекции, «противоречащей экономическим интересам его (Facebook. — RT) основных институциональных акционеров, которые также имеют доли в фармацевтических компаниях, производящих вакцины».

По мнению парламентариев, подобная ситуация является «вопиющим конфликтом интересов», препятствующим полноценному предоставлению информации гражданам.

В связи с этим законодатели обратились к Еврокомиссии с вопросом о том, какие меры там намерены принять для урегулирования сложившейся ситуации.

«В преддверии создания европейской рамочной основы регулирования, которая требовала бы от Facebook и других платформ соблюдать основные права человека, такие как свобода выражения мнений и получения информации, планирует ли ЕК принять оперативные, адекватные и действенные меры в этом отношении?» — спросили они.

Ранее заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич заявил, что IT-монополисты работают в интересах определённой части государств Запада, а их редакционная политика «странным образом» совпадает с политикой государственных институтов этих стран.

Например, крупные IT-игроки последовательно вводят определённые рестрикции в отношении телеканала RT.

Так, в конце апреля Facebook удалил страницу проекта RT Redfish за два поста с историческими фотографиями.

Чуть ранее та же соцсеть заблокировала стрим канала, который был посвящён 60-летию полёта Юрия Гагарина в космос.

С подобными ограничениями RT неоднократно сталкивался и на других площадках, в частности, в YouTube и Instagram.