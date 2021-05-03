Зампостпреда России при ОБСЕ заявил о цифровой цензуре Запада

Заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич заявил, что страны Запада вводят цифровую цензуру с помощью IT-монополистов.

Он отметил, что IT-монополисты, владеющие основными площадками распространения информации в сети — Google, YouTube, Facebook, работают в интересах определённой части государств и «странным образом» их редакционная политика совпадает с политикой государственных институтов данных стран.

«Нам это не нравится, мы считаем, что тем самым «руками» IT-монополистов вводится цифровая цензура, потому что просто искореняются из сети неугодные ресурсы со ссылкой на противоречие политике ресурса», — цитирует его РИА Новости.

Также он заявил, что делегация России при ОБСЕ призвала офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейру обратить внимание на общеполитические процессы в информационном пространстве и строительство цензуры в сети.

«Этот процесс идёт семимильными шагами, и не видно, чтобы офис как-то на это реагировал — политически или аналитически. Это нас беспокоит», — отметил Буякевич.

Ранее МИД России оценил ситуацию со свободой слова на Украине и в Прибалтике.