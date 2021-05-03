МИД России оценил ситуацию со свободой слова на Украине и в Прибалтике
- globallookpress.com
«Крайне напряжённым остаётся положение дел со свободой слова и доступом к информации на Украине, где журналисты систематически подвергаются гонениям за осуществление своей профессиональной деятельности», — говорится в сообщении ведомства.
Как подчеркнули в МИД, на Украине «законодательно закрепляются дискриминация СМИ и цензура».
К тому же отмечается, что «стремительно деградирует ситуация и в информпространстве в странах Прибалтики, где сотрудники медиа сталкиваются с настойчивым преследованием со стороны силовых структур».
Во внешнеполитическом ведомстве также обеспокоены деятельностью американских интернет-платформ, «которые осуществляют произвольную цензуру с использованием непрозрачных инструментов модерации контента».
31 марта в Латвии начали блокировать доступ к сайту RT на русском.
В феврале постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич прокомментировал запрет на показ ряда российских телеканалов в Латвии.