МИД России оценил ситуацию со свободой слова на Украине и в Прибалтике

Ситуация с ущемлением свободы СМИ остаётся тяжёлой на Украине и стремительно ухудшается в странах Прибалтики, подобные нарушения неприемлемы в современном мире. Об этом сообщается на официальном сайте МИД России.

«Крайне напряжённым остаётся положение дел со свободой слова и доступом к информации на Украине, где журналисты систематически подвергаются гонениям за осуществление своей профессиональной деятельности», — говорится в сообщении ведомства.

Как подчеркнули в МИД, на Украине «законодательно закрепляются дискриминация СМИ и цензура».

К тому же отмечается, что «стремительно деградирует ситуация и в информпространстве в странах Прибалтики, где сотрудники медиа сталкиваются с настойчивым преследованием со стороны силовых структур».

Во внешнеполитическом ведомстве также обеспокоены деятельностью американских интернет-платформ, «которые осуществляют произвольную цензуру с использованием непрозрачных инструментов модерации контента».

31 марта в Латвии начали блокировать доступ к сайту RT на русском.

В феврале постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич прокомментировал запрет на показ ряда российских телеканалов в Латвии.