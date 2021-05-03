МИД России оценил ситуацию со свободой слова на Украине и в Прибалтике

Короткая ссылка
Ситуация с ущемлением свободы СМИ остаётся тяжёлой на Украине и стремительно ухудшается в странах Прибалтики, подобные нарушения неприемлемы в современном мире. Об этом сообщается на официальном сайте МИД России.
МИД России оценил ситуацию со свободой слова на Украине и в Прибалтике
  • globallookpress.com

«Крайне напряжённым остаётся положение дел со свободой слова и доступом к информации на Украине, где журналисты систематически подвергаются гонениям за осуществление своей профессиональной деятельности», — говорится в сообщении ведомства.

Как подчеркнули в МИД, на Украине «законодательно закрепляются дискриминация СМИ и цензура».

К тому же отмечается, что «стремительно деградирует ситуация и в информпространстве в странах Прибалтики, где сотрудники медиа сталкиваются с настойчивым преследованием со стороны силовых структур».

Во внешнеполитическом ведомстве также обеспокоены деятельностью американских интернет-платформ, «которые осуществляют произвольную цензуру с использованием непрозрачных инструментов модерации контента».

31 марта в Латвии начали блокировать доступ к сайту RT на русском. 

В феврале постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич прокомментировал запрет на показ ряда российских телеканалов в Латвии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить