Лукашевич оценил запрет на показ российских каналов в Латвии
- РИА Новости
В ходе онлайн-заседания постоянного совета ОБСЕ Лукашевич напомнил, что латвийский Национальный совет по электронным средствам массовой информации на год приостановил трансляцию российского телеканала «Россия-РТР», а также прекратил показ ещё 16 российских каналов.
По словам Лукашевича, многие из этих каналов «не имели ни малейшего отношения к политике».
«Такой запрет является элементом целенаправленной линии Риги на выдавливание российских и русскоязычных СМИ, русского языка, а также любого инакомыслия из информационного пространства этой страны», — цитирует Лукашевича РИА Новости.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение латвийских властей запретить на год вещание телеканала «Россия-РТР» нарушает международные обязательства Риги по обеспечению свободы слова.