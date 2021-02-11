Лукашевич оценил запрет на показ российских каналов в Латвии

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Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич прокомментировал запрет на показ ряда российских телеканалов в Латвии.
Лукашевич оценил запрет на показ российских каналов в Латвии
  • РИА Новости

В ходе онлайн-заседания постоянного совета ОБСЕ Лукашевич напомнил, что латвийский Национальный совет по электронным средствам массовой информации на год приостановил трансляцию российского телеканала «Россия-РТР», а также прекратил показ ещё 16 российских каналов.

По словам Лукашевича, многие из этих каналов «не имели ни малейшего отношения к политике».

«Такой запрет является элементом целенаправленной линии Риги на выдавливание российских и русскоязычных СМИ, русского языка, а также любого инакомыслия из информационного пространства этой страны», — цитирует Лукашевича РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение латвийских властей запретить на год вещание телеканала «Россия-РТР» нарушает международные обязательства Риги по обеспечению свободы слова.

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