МИД отреагировал на запрет вещания телеканала «Россия-РТР» в Латвии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение латвийских властей запретить на год вещание телеканала «Россия-РТР» нарушает международные обязательства Риги по обеспечению свободы слова.

«Расцениваем решение латвийских властей запретить на год вещание телеканала «Россия-РТР» как политический демарш, грубо нарушающий международные обязательства Риги по обеспечению свободы слова и плюрализма мнений», — цитирует Захарову сайт МИД России.

Она отметила, что телеканалы ВГТРК не впервые подвергаются рестриктивным мерам в Латвии.

Также Захарова добавила, что для обоснования запрета были искусственно притянуты латвийские и европейские правовые нормы.

Ранее Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение о запрете на год ретрансляции в республике телеканала «Россия-РТР».