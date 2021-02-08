МИД отреагировал на запрет вещания телеканала «Россия-РТР» в Латвии
«Расцениваем решение латвийских властей запретить на год вещание телеканала «Россия-РТР» как политический демарш, грубо нарушающий международные обязательства Риги по обеспечению свободы слова и плюрализма мнений», — цитирует Захарову сайт МИД России.
Она отметила, что телеканалы ВГТРК не впервые подвергаются рестриктивным мерам в Латвии.
Также Захарова добавила, что для обоснования запрета были искусственно притянуты латвийские и европейские правовые нормы.
Ранее Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение о запрете на год ретрансляции в республике телеканала «Россия-РТР».