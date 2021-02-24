«Будем разбираться и дадим экспертное заключение»: в МИД изучат ситуацию с блокировкой «российских» аккаунтов в Twitter

Москва даст экспертное заключение из-за ситуации с блокировкой в Twitter группы аккаунтов, которые представители сервиса микроблогов связывают с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Ранее сервис сообщил о блокировке 100 учётных записей, с помощью которых неназванные лица якобы пытались влиять на США и ЕС. Как отметила Захарова, пользуясь выбранной Twitter формулировкой, можно заблокировать миллионы учётных записей.

Российская сторона изучит причины блокировки в Twitter ряда аккаунтов, которые представители сервиса микроблогов связывают с РФ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Её слова приводит РИА Новости.

«Будем разбираться с основанием блокировки и дадим экспертное заключение», — сказала Захарова.

Из заявления на сайте Twitter следует, что соцсеть заблокировала 100 аккаунтов, разделённых на две группы. В первый перечень вошли 69 учётных записей, которые якобы могут быть связаны с российскими властями. По мнению администрации Twitter, с помощью этих аккаунтов велась деятельность, направленная на «ослабление стабильности и надёжности» альянса НАТО.

Вторая группа насчитывает 31 аккаунт. Учётные записи из этого списка, предположительно, аффилированы с российским Агентством интернет-исследований и некими связанными с государством субъектами. Администрация сервиса полагает, что посредством этих аккаунтов якобы транслировалась точка зрения, целью которой было «оказание влияния на США и ЕС».

Захарова добавила, что находит интересной формулировку заявления Twitter, согласно которой заблокированные аккаунты «пытались влиять на ЕС и США».

«Под неё могут подпасть миллионы пользователей. Даже ресурсы сотоварищей Навального — вот уж они точно влияют на США и ЕС, учитывая, с какой скоростью там штампуются антироссийские санкции по просьбе «агентов влияния», — отметила официальный представитель МИД.

Наряду с этим Twitter сообщил об удалении 238 аккаунтов из Ирана, при помощи которых якобы велись действия, нацеленные на вмешательство в дискуссию о первых теледебатах кандидатов в президенты США в 2020 году. Администрация сервиса отмечает, что изначально были удалены 130 учётных записей, но после окончания расследования эта цифра выросла до 238.

Помимо прочего, удалены 35 аккаунтов из Армении, при помощи которых якобы транслировалась информация, нацеленная против Азербайджана. Отмечается, что управлявшие аккаунтами лица выдавали себя за азербайджанских политических деятелей.

Комментируя решение администрации Twitter, профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин выразил мнение, что понятие «правовое государство» не распространяется на ряд интернет-компаний.

«Такое понятие, как «презумпция невиновности», их не касается и игнорируется ими. На основе каких таких решений Twitter пришёл к выводу, который заставил его блокировать IP-адреса своих клиентов?» — задался вопросом эксперт в беседе с RT.

По его мнению, в этом смысле Twitter «полностью вписывается в глобалистскую политику американского государства».

«Естественно, что ни о какой свободе слове и свободе выражения мнений речи идти не может. Если уж Twitter, да и не только он, удалял, блокировал и запрещал аккаунты действующего президента Соединённых Штатов, даже спящий должен проснуться, а у незрячего должны открыться глаза», — отметил Домрин.

Он заключил, что действия Twitter являются свидетельством того, что «иллюзии о правовом коллективном Западе, основанном на свободе слова и выражении мнений» являются лишь мифом.

Ограничения со стороны технологических гигантов

В середине февраля Twitter без объяснения причин почти на сутки заблокировал учётную запись российской делегации на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями.

Также по теме Без объяснения причин: Twitter на сутки заблокировал аккаунт российской делегации Официальная учётная запись в Twitter делегации РФ на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями оказалась...

Согласно позиции компании, приостановка действия аккаунта стала следствием «нарушения правил Twitter». Глава делегации РФ в Вене Константин Гаврилов назвал действия компании примером неприкрытой цензуры. Возмущение ситуацией также высказали в постпредстве России при ОБСЕ. Наряду с этим в МИД РФ заявили, что направили в Twitter запрос о сложившейся ситуации.

Отметим, что в 2020 году крупнейшие технологические гиганты неоднократно становились объектом критики из-за политики ограничения доступа к определённому контенту по усмотрению администрации сервиса.

Впоследствии в МИД РФ заявили, что Москва видит открытую цензуру со стороны соцсетей Facebook и Twitter в отношении российских СМИ. Как отметила тогда официальный представитель ведомства Мария Захарова, монополизация онлайн-пространства и доминирование только западных корпораций опасны.

Как подчеркнула Захарова, на российские средства массовой информации «без суда и следствия навешивают ярлыки якобы ненадёжности, исключают из поиска, блокируют, удаляют аккаунты».

Кроме того, она напомнила об «охоте на ведьм», в результате которой несогласных с политикой Вашингтона простых пользователей, экспертов и журналистов называют «российскими ботами» и «троллями», а также лишают возможности озвучивать своё мнение.