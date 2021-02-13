Делегация России обратится к генсеку ОБСЕ из-за блокировки в Twitter

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Делегация России на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями в Вене обратится к генсеку ОБСЕ Хельге Шмид после блокировки аккаунта в Twitter. Об этом заявил глава делегации Константин Гаврилов.
Делегация России обратится к генсеку ОБСЕ из-за блокировки в Twitter
  • Reuters

«Мы сейчас обратимся к генсеку ОБСЕ Хельге Шмид, мы заставим их (Twitter. — RT) высказаться, сейчас на них надавят», — приводит РИА Новости его слова.

По словам Гаврилова, дипломаты обратились в поддержку Twitter и попросили объяснить причину блокировки.

«Twitter нас приостановил просто без объяснений, хамски. У нас там было много твитов про НАТО, военные доктрины, вот и результат. Связываем только с этим, абсолютно», — отметил он.

Ранее администрация Twitter заблокировала официальный аккаунт делегации России на переговорах в Вене по безопасности и контролю над вооружениями.

Как сообщили в МИД, Москва направила запрос в Twitter в связи с блокировкой официального аккаунта делегации.

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