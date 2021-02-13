Twitter заблокировал аккаунт делегации России на переговорах в Вене

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Администрация Twitter заблокировала официальный аккаунт делегации России на переговорах в Вене по безопасности и контролю над вооружениями.
Twitter заблокировал аккаунт делегации России на переговорах в Вене
  • Reuters

Об этом сообщил в Twitter глава делегации Константин Гаврилов в своём личном аккаунте.

По его словам, учётная запись делегации была заблокирована 12 февраля.

«В чём причины? Альтернативная позиция России в оценке текущей политической ситуации в Европе, озвученная на семинаре ОБСЕ по военным доктринам?» — написал дипломат.

Он назвал явной цензурой блокировку официальных аккаунтов, которые отражают принципиальную позицию стран.

В январе спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал не допустить в России «беспредела» американских социальных сетей, который они продемонстрировали в отношении президента США Дональда Трампа.

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