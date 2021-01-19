Володин призвал не допустить «беспредела» американских соцсетей в России

Короткая ссылка
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал не допустить «беспредела» американских социальных сетей, который они продемонстрировали в отношении президента США Дональда Трампа, в России.
Володин призвал не допустить «беспредела» американских соцсетей в России
  • © РИА Новости / Владимир Федоренко

По его словам, блокировка аккаунтов Трампа в Twitter и Facebook является «прямым посягательством на фундаментальные права и свободы граждан США».

«Для нас сегодня особенно важен этот разговор, чтобы подобный беспредел — а по-другому назвать невозможно — со стороны американских социальных сетей не повторился на территории России», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал блокировку Трампа в соцсетях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить