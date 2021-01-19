Володин призвал не допустить «беспредела» американских соцсетей в России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал не допустить «беспредела» американских социальных сетей, который они продемонстрировали в отношении президента США Дональда Трампа, в России.

По его словам, блокировка аккаунтов Трампа в Twitter и Facebook является «прямым посягательством на фундаментальные права и свободы граждан США».

«Для нас сегодня особенно важен этот разговор, чтобы подобный беспредел — а по-другому назвать невозможно — со стороны американских социальных сетей не повторился на территории России», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал блокировку Трампа в соцсетях.