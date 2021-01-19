Володин призвал не допустить «беспредела» американских соцсетей в России
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По его словам, блокировка аккаунтов Трампа в Twitter и Facebook является «прямым посягательством на фундаментальные права и свободы граждан США».
«Для нас сегодня особенно важен этот разговор, чтобы подобный беспредел — а по-другому назвать невозможно — со стороны американских социальных сетей не повторился на территории России», — цитирует его РИА Новости.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал блокировку Трампа в соцсетях.