Лавров прокомментировал блокировку Трампа в соцсетях

Последние события в США показали, что технологические гиганты ни в грош не ставят Конституцию, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Полдюжины человек, создавших свои технологические империи, даже знать не хотят о том, какие права у них есть в своём государстве. Они сами определяют свои права на основе так называемых корпоративных норм и ни в грош не ставят конституции своих государств», — сказал министр на пресс-конференции.

По его словам, это наглядно видно в Соединённых Штатах — и это вызывает серьёзную озабоченность.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что блокировка американского лидера в соцсетях наносит удар по декларируемым Западом демократическим ценностям.

Twitch, Twitter, Facebook, YouTube и Instagram заблокировали аккаунты Трампа на разные сроки из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января.