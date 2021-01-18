Лавров прокомментировал блокировку Трампа в соцсетях

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Последние события в США показали, что технологические гиганты ни в грош не ставят Конституцию, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров прокомментировал блокировку Трампа в соцсетях
  • Reuters

«Полдюжины человек, создавших свои технологические империи, даже знать не хотят о том, какие права у них есть в своём государстве. Они сами определяют свои права на основе так называемых корпоративных норм и ни в грош не ставят конституции своих государств», — сказал министр на пресс-конференции.

По его словам, это наглядно видно в Соединённых Штатах — и это вызывает серьёзную озабоченность.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что блокировка американского лидера в соцсетях наносит удар по декларируемым Западом демократическим ценностям.

Twitch, Twitter, Facebook, YouTube и Instagram заблокировали аккаунты Трампа на разные сроки из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января.

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