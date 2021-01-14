Захарова сравнила блокировку Трампа в соцсетях со взрывом в киберсреде

Блокировка президента США Дональда Трампа в соцсетях наносит удар по декларируемым Западом демократическим ценностям, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Решение американских интернет-платформ о блокировке главы государства можно сравнить с ядерным взрывом в киберсреде», — написала Захарова в своём Facebook.

Она отметила, что начался передел медиарынка и цифровая миграция.

Захарова добавила, что блокировку Трампа осудили многие западные политики, включая канцлера ФРГ Ангелу Меркель.

Ранее глава Twitter Джек Дорси прокомментировал бан аккаунта Трампа.

Соцсеть на постоянной основе закрыла доступ к его аккаунту из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию».