Глава Twitter прокомментировал блокировку аккаунта Трампа

Глава Twitter Джек Дорси прокомментировал бан аккаунта действующего американского президента Дональда Трампа.

«Я не рад тому, что нам пришлось заблокировать Дональда Трампа в Twitter, и не горжусь этим... Было ли это правильно? Я считаю, что это было верным решением для Twitter», — написал он.

При этом он отметил, что «необходимость принимать такие меры фрагментирует общественную дискуссию».

«Они разделяют нас. Они ограничивают возможность пояснения, исправления и извлечения уроков. И создают прецедент, который мне кажется опасным: власть личности или корпорации над сегментом глобальной общественной дискуссии», — заявил Дорси.

Ранее Twitter на постоянной основе закрыл доступ к аккаунту Трампа из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию». Также соцсеть приостановила действие аккаунта предвыборного штаба Трампа.

Как отметил сам президент США, он «предсказывал, что такое произойдёт», а Twitter «заходит всё дальше и дальше в запрете свободы слова».