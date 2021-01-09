Трамп прокомментировал блокировку своего аккаунта в Twitter
- Reuters
«Нас не заставишь замолчать!» — цитирует РИА Новости сообщение Трампа, распространённное Белым домом.
Отмечается, что соответствующее заявление также появилось и в официальном аккаунте президента США в Twitter, но компания сразу же удалила их.
«Я предсказывал, что такое произойдёт. Мы ведём переговоры с различными другими сайтами, и скоро у нас будет большое объявление. Мы изучаем возможности построить свою собственную платформу в ближайшем будущем», — написал Трамп.
Он также подчеркнул, что «Twitter заходит всё дальше и дальше в запрете свободы слова».
Ранее Twitter на постоянной основе закрыл доступ к аккаунту Трампа из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию».