Трамп прокомментировал блокировку своего аккаунта в Twitter

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Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что социальная сеть Twitter, заблокировавшая его аккаунт, не заставит его замолчать.
Трамп прокомментировал блокировку своего аккаунта в Twitter
  • Reuters

«Нас не заставишь замолчать!» — цитирует РИА Новости сообщение Трампа, распространённное Белым домом.

Отмечается, что соответствующее заявление также появилось и в официальном аккаунте президента США в Twitter, но компания сразу же удалила их.

«Я предсказывал, что такое произойдёт. Мы ведём переговоры с различными другими сайтами, и скоро у нас будет большое объявление. Мы изучаем возможности построить свою собственную платформу в ближайшем будущем», — написал Трамп.

Он также подчеркнул, что «Twitter заходит всё дальше и дальше в запрете свободы слова».

Ранее Twitter на постоянной основе закрыл доступ к аккаунту Трампа из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию».

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