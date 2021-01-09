Трамп прокомментировал блокировку своего аккаунта в Twitter

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что социальная сеть Twitter, заблокировавшая его аккаунт, не заставит его замолчать.

«Нас не заставишь замолчать!» — цитирует РИА Новости сообщение Трампа, распространённное Белым домом.

Отмечается, что соответствующее заявление также появилось и в официальном аккаунте президента США в Twitter, но компания сразу же удалила их.

«Я предсказывал, что такое произойдёт. Мы ведём переговоры с различными другими сайтами, и скоро у нас будет большое объявление. Мы изучаем возможности построить свою собственную платформу в ближайшем будущем», — написал Трамп.

Он также подчеркнул, что «Twitter заходит всё дальше и дальше в запрете свободы слова».

Ранее Twitter на постоянной основе закрыл доступ к аккаунту Трампа из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию».