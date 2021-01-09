Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа

Социальная сеть Twitter на постоянной основе закрыла доступ к аккаунту действующего президента США Дональда Трампа из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию».

«После тщательного рассмотрения недавних записей @realdonaldtrump и контекста, который его окружает, мы заморозили аккаунт на постоянной основе из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию», — говорится в сообщении компании.

Ранее Twitter заморозил аккаунт Трампа на 12 часов и грозил постоянной блокировкой, если Трамп не удалит три твита, которые, по мнению соцсети, нарушают правила сообщества.

Ранее глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что аккаунты президента США Дональда Трампа в соцсетях Facebook и Instagram останутся заморожены минимум ещё две недели.