Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа

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Социальная сеть Twitter на постоянной основе закрыла доступ к аккаунту действующего президента США Дональда Трампа из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию».
Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа
  • globallookpress.com

«После тщательного рассмотрения недавних записей @realdonaldtrump и контекста, который его окружает, мы заморозили аккаунт на постоянной основе из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию», — говорится в сообщении компании.

Ранее Twitter заморозил аккаунт Трампа на 12 часов и грозил постоянной блокировкой, если Трамп не удалит три твита, которые, по мнению соцсети, нарушают правила сообщества.

Ранее глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что аккаунты президента США Дональда Трампа в соцсетях Facebook и Instagram останутся заморожены минимум ещё две недели.

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