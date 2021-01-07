Axios: сервис Twitch деактивировал аккаунт Трампа

Видеостриминговый сервис Twitch, принадлежащий Amazon, деактивировал аккаунт президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Axios со ссылкой на представителя сервиса.

Как уточняется, блокировка связана с «призывами Трампа к насилию» в ситуации вокруг беспорядков в Капитолии.

Ранее Дональда Трампа на 24 часа лишили возможности писать в Facebook. Также Twitter заморозил аккаунт президента на 12 часов и пригрозил постоянной блокировкой, если Трамп не удалит три твита, которые, по мнению соцсети, нарушают правила сообщества.

Также соцсеть запретила ретвиты Трампа в связи с событиями в Вашингтоне «из-за риска насилия».

Кроме того, 7 января глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что аккаунты Трампа в соцсетях Facebook и Instagram останутся заморожены минимум ещё две недели.