Axios: сервис Twitch деактивировал аккаунт Трампа

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Видеостриминговый сервис Twitch, принадлежащий Amazon, деактивировал аккаунт президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Axios со ссылкой на представителя сервиса.
Axios: сервис Twitch деактивировал аккаунт Трампа
  • Reuters

Как уточняется, блокировка связана с «призывами Трампа к насилию» в ситуации вокруг беспорядков в Капитолии.

Ранее Дональда Трампа на 24 часа лишили возможности писать в Facebook. Также Twitter заморозил аккаунт президента на 12 часов и пригрозил постоянной блокировкой, если Трамп не удалит три твита, которые, по мнению соцсети, нарушают правила сообщества.

Также соцсеть запретила ретвиты Трампа в связи с событиями в Вашингтоне «из-за риска насилия».

Кроме того, 7 января глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что аккаунты Трампа в соцсетях Facebook и Instagram останутся заморожены минимум ещё две недели.

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