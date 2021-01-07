Сторонники Трампа прорвались в здание конгресса — LIVE

Twitter запретил ретвиты обращения Трампа «из-за риска насилия»

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Социальная сеть Twitter запретила ретвиты видеообращения действующего президента США Дональда Трампа в связи с событиями в Вашингтоне «из-за риска насилия».
Twitter запретил ретвиты обращения Трампа «из-за риска насилия»
  • Reuters

«Это утверждение о фальсификации выборов оспаривается, и на этот твит нельзя ответить, ретвитнуть его или поставить ему лайк из-за риска насилия», — говорится в оповещении соцсети к твиту.

Ранее в Вашингтоне между сторонниками Трампа и полицией начались столкновения. Стычки привели к тому, что правоохранительные органы применили слезоточивый газ. Позднее поступила информация, что протестующие прорвались в Капитолий и окружили зал сената. 

В своём видеообращении Трамп призвал своих сторонников разойтись по домам.

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