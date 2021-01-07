Сторонники Трампа прорвались в здание конгресса — LIVE

Трамп призвал протестующих в Вашингтоне разойтись по домам

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Президент США Дональд Трамп призвал своих сторонников, протестующих около Капитолия в Вашингтоне, разойтись по домам.
Трамп призвал протестующих в Вашингтоне разойтись по домам
  • Reuters

Соответствующее видеообращение он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Я знаю, вам больно, неприятно. У нас прошли выборы, которые были украдены… Но вы должны идти домой сейчас, сейчас нам нужен мир. Мы не хотим, чтобы кто-то пострадал. Мы не должны играть на руку этим людям, мы должны сохранить мир, так что идите домой», — заявил он.

Ранее в Вашингтоне между сторонниками Трампа и полицией начались столкновения. Стычки привели к тому, что правоохранительные органы применили слезоточивый газ.

Позднее поступила информация, что протестующие прорвались в Капитолий и окружили зал сената. Согласно последним данным, демонстрантов уже вытеснили из крыла Капитолия, где располагается сенат.

RT ведёт трансляцию.

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