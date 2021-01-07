Полиция вытеснила протестующих из зала заседаний сената США

Сотрудники полиции смогли вытеснить протестующих из зала заседаний сената конгресса США.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя полиции.

По его словам, демонстрантов вытеснили из всего крыла Капитолия, в котором располагается сенат.

Ранее в Вашингтоне между сторонниками Трампа и полицией начались столкновения. Стычки привели к тому, что правоохранительные органы применили слезоточивый газ.

Позднее поступила информация, что протестующие прорвались в Капитолий и окружили зал сената.

По данным СМИ, в ходе протестов был ранен один человек.

RT ведёт трансляцию.