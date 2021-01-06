CNN: один человек пострадал из-за стрельбы в конгрессе США
- Reuters
Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника.
Отмечается, что она была ранена в грудь. Других деталей собеседники телеканала не рассказали.
Ранее в Вашингтоне между сторонниками президента США Дональда Трампа и полицией начались столкновения. Стычки привели к тому, что правоохранительные органы применили слезоточивый газ.
Позднее поступила информация, что протестующие прорвались в Капитолий и окружили зал сената.
RT ведёт трансляцию.