CNN: один человек пострадал из-за стрельбы в конгрессе США

Женщина получила ранение в результате стрельбы в конгрессе США. Она находится в критическом состоянии.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника.

Отмечается, что она была ранена в грудь. Других деталей собеседники телеканала не рассказали.

Ранее в Вашингтоне между сторонниками президента США Дональда Трампа и полицией начались столкновения. Стычки привели к тому, что правоохранительные органы применили слезоточивый газ.

Позднее поступила информация, что протестующие прорвались в Капитолий и окружили зал сената.

RT ведёт трансляцию.