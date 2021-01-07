Twitter потребовал от Трампа удалить три твита и заморозил аккаунт
- globallookpress.com
«В результате беспрецедентной ситуации с насилием, которое продолжается в Вашингтоне, мы потребовали удаления трёх записей @realDonaldTrump», — сообщила компания.
Отмечается, что «аккаунт @realDonaldTrump будет заблокирован на 12 часов после удаления этих твитов».
«Если твиты не будут удалены (пользователем), аккаунт останется заблокированным», — добавили в соцсети.
Отмечается, что «будущие нарушения» приведут к постоянной блокировке аккаунта Трампа.
Ранее Twitter запретил ретвиты Трампа в связи с событиями в Вашингтоне «из-за риска насилия».