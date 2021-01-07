Цукерберг заявил о продлении блокировки аккаунтов Трампа в соцсетях

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Аккаунты президента США Дональда Трампа в соцсетях Facebook и Instagram останутся заморожены минимум ещё две недели, заявил глава Facebook Марк Цукерберг.
Цукерберг заявил о продлении блокировки аккаунтов Трампа в соцсетях
  • Reuters

«Шокирующие события последних 24 часов ясно демонстрируют, что президент Дональд Трамп намерен использовать оставшееся время нахождения у власти, чтобы подорвать мирную и законную передачу власти своему избранному преемнику Джо Байдену», — написал Цукерберг на своей странице.

Он отметил, что решение Трампа «использовать платформу для оправдания, а не осуждения действий его сторонников у здания Капитолия» обеспокоило людей в США и во всём мире.

Цукерберг также заявил, что, как полагает администрация соцсетей, заявления Трампа преследуют цель «спровоцировать дальнейшее насилие».

«Мы считаем, что риски, позволяющие президенту продолжать пользоваться нашей службой в этот период, слишком велики. Поэтому мы продлеваем блокировку, установленную в отношении его учётных записей в Facebook и Instagram, на неопределённый срок — как минимум на следующие две недели, до завершения мирной передачи власти», — заявил он.

Ранее Дональда Трампа на 24 часа лишили возможности писать в Facebook. Также Twitter заморозил аккаунт президента на 12 часов и пригрозил постоянной блокировкой, если Трамп не удалит три твита, которые, по мнению соцсети, нарушают правила сообщества.

Также соцсеть запретила ретвиты Трампа в связи с событиями в Вашингтоне «из-за риска насилия».

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