Twitter заблокировал аккаунт предвыборного штаба Трампа

Социальная сеть Twitter приостановила действие аккаунта предвыборного штаба действующего президента США Дональда Трампа.

Как сообщает РИА Новости, в аккаунте штаба Трампа в Twitter был опубликован логотип социальной сети в красном цвете и с изображением серпа и молота.

К тому же в аккаунте разместили комментарий Трампа по поводу блокировки его страницы.

Отмечается, что сразу после этого действие аккаунта предвыборного штаба было приостановлено.

Ранее Twitter на постоянной основе закрыл доступ к аккаунту Трампа из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию».