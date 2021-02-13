Без объяснения причин: Twitter на сутки заблокировал аккаунт российской делегации

Официальная учётная запись в Twitter делегации РФ на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями оказалась почти на сутки заблокирована без объяснения причин. Приостановка действия аккаунта сопровождалась стандартной формулировкой, что это стало следствием «нарушения правил Twitter». Запрос в технологическую компанию направил МИД, своё возмущение в связи с блокировкой высказали в постпредстве России при ОБСЕ, а также глава делегации РФ в Вене Константин Гаврилов, назвавший действия компании примером неприкрытой цензуры. Дипломат предположил, что причиной приостановки действия аккаунта могла послужить озвученная на семинаре ОБСЕ альтернативная позиция относительно тенденций текущей военно-политической обстановки в Европе.

Официальный аккаунт в Twitter российской делегации на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями оказался заблокирован почти на сутки — «за нарушение правил Twitter». Такое пояснение автоматически появилось на странице @armscontrol_rus в соцсети.

Позднее учётная запись была разблокирована — также без объяснения причин.

О приостановке действия аккаунта в субботу, 13 февраля, сообщил глава российской делегации Константин Гаврилов. Дипломат призвал компанию объяснить причину блокировки, назвав цензурой подобные действия в отношении официальных учётных записей.

Blocking official accounts presenting the official principled position of one or another country is a naked censorship. @TwitterSupport, don't you remember what Voltaire claimed? "I DISAPPROVE OF WHAT YOU SAY, BUT I WOULD DEFEND TO THE DEATH YOUR RIGHT TO SAY IT". @mfa_russiahttps://t.co/kXx7JtTlHb — Konstantin Gavrilov (@RusGavrilov) February 13, 2021

«Какова причина? То, что на семинаре ОБСЕ по военным доктринам Россия озвучила альтернативное мнение относительно тенденций текущей военно-политической обстановки в Европе?» — предположил Гаврилов.

«Блокировка официальных аккаунтов, представляющих принципиальную позицию того или иного государства, — пример неприкрытой цензуры», — подчеркнул дипломат.

Он также призвал руководство Twitter вспомнить приписываемые французскому философу Вольтеру слова о принципах свободы слова: «Я не разделяю ваших убеждений, но готов умереть за ваше право их высказывать».

Кроме того, Гаврилов заявил о намерении обратиться к генсеку Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельге Шмид.

«Twitter нас приостановил просто без объяснений, хамски. У нас там было много твитов про НАТО, военные доктрины — вот и результат. Связываем только с этим, абсолютно», — цитирует дипломата РИА Новости.

© @armscontrol_rus

В связи со сложившейся ситуацией запрос компании Twitter направил также российский МИД. Об этом сообщила ТАСС представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Направили запрос в компанию. Надеемся, что это исключительно техническая проблема», — заявила Захарова.

Своё возмущение в связи с блокировкой выразили также в постпредстве России при ОБСЕ, призвав представителя организации по вопросам свободы СМИ Терезу Рибейро прокомментировать инцидент.

Стоит отметить, что после восстановления доступа к аккаунту в нём сохранились публикации. Последние из сделанных до блокировки записей были посвящены выступлению Константина Гаврилова на заседании семинара ОБСЕ высокого уровня по военным доктринам 10 февраля.

В частности, глава российской делегации заявил, что в последнее время профессиональный диалог на площадке ОБСЕ «стал подменяться монологами антироссийского характера, а анализ причин негативных тенденций в военной сфере на континенте и поиск путей для их выправления всё чаще уступал место конфронтационной риторике».

По словам дипломата, в связи с рядом причин, включая санкционную политику и антироссийскую риторику Запада, представители Минобороны РФ впервые за 30 лет не приняли участия в семинаре ОБСЕ во военным доктринам.

Гаврилов добавил, что Москва последовательно придерживается курса на снижение напряжённости в Европе. Именно поэтому в минувшем году российские вооружённые силы не проводили крупных учений вблизи границ стран — членов НАТО, а масштабные действия войск в рамках манёвров «Кавказ-2020» были перенесены вглубь территории РФ.

«В противовес этому Североатлантический блок активизировался в непосредственной близости от западных рубежей России. Заметим, что рост военной активности США и НАТО происходит не где-то в Атлантике или Карибском бассейне, а на удалении 20—30 км от нашей территории», — заявил дипломат.

«В связи с этим тиражируемый в НАТО тезис о «возросшей агрессивности» со стороны России не соответствует действительности и, скажем прямо, является ложным», — подчеркнул Гаврилов

Он также указал, что российская сторона неоднократно предлагала партнёрам в НАТО обсудить меры по снижению напряжённости, «однако конструктивной реакции на... инициативы так и не получено».

«Выполнение международных обязательств в области контроля над вооружениями является для России приоритетным. Любые утверждения об обратном безосновательны», — добавил дипломат.

🌐@RusGavrilov: 🇷🇺#Россия не нацелена на конфронтацию с #НАТО и нагнетание напряженности и исходит из курса, направленного на выстраивание конструктивного диалога с блоком и другими странами в интересах обеспечения глобальной и региональной безопасности.#РоссияНАТО#Доктриныhttps://t.co/kUOaoAaz9gpic.twitter.com/GLaygo2rX1 — Russian Arms Control Delegation in Vienna (@armscontrol_rus) February 11, 2021

Технологические гиганты Twitter, Facebook и YouTube в последнее время подвергаются всё более жёсткой критике из-за распространяющейся практики блокировки аккаунтов и манипуляции результатами поисковой выдачи.

Ещё в апреле 2020-го в ряде российских СМИ, в том числе RT, РИА Новости, Sputnik и «Россия 1», стали появляться сообщения об ограничении доступа к определённому контенту со стороны соцсетей. В августе Twitter сообщил о введении меток для учётных записей, принадлежащих представителям дипведомств, а также для аккаунтов связанных с государством СМИ и их руководящих сотрудников.

Причём действует эта мера довольно выборочно. Так, многие западные медиа, финансируемые правительством, до сих пор не получили соответствующих пометок.

Осенью в российском МИД и Роскомнадзоре заявили об открытой цензуре против отечественных СМИ со стороны технологических платформ. Позднее был принят закон о комплексе мер против ресурсов, допускающих такую практику.

Новый виток критики возник уже на Западе — вслед за блокировкой аккаунтов 45-го президента США Дональда Трампа и множества его сторонников после событий 6 января 2021 года, когда протестующие ворвались в Капитолий.

В Twitter посчитали, что со стороны политика есть риск «дальнейшего подстрекательства к насилию», и навсегда прекратили действие его учётной записи. Этому примеру позднее последовали многие технологические компании, причём были отключены не только аккаунты, но целые платформы, например сервис микроблогов Parler, который Amazon отсоединил от хостинга, а Google и Apple удалили из своих магазинов приложений.