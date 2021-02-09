Минобороны отказалось от участия в семинаре ОБСЕ по военным доктринам
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- РИА Новости
Отмечается, что этот семинар проходит 9—10 февраля в дистанционном режиме.
Его организует председатель форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, которым в настоящее время являются США.
«Американцы нас приглашали, был запрос. Мы им ответили, что в связи с той обстановкой, которая имеется в данный момент на границах России с проведением учений, полётами разведывательных самолётов, Минобороны России считает нецелесообразным участвовать в этом семинаре впервые за 30 лет», — заявил Гаврилов.
При этом он отметил, что в переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями от России участвует делегация, которая должна выступить в заключительных ремарках с заявлением по военным доктринам.
Как пояснил дипломат, участие в данном семинаре предусматривается на уровне Генштаба.
Гаврилов подчеркнул, что «в условиях, когда они расширение НАТО трактуют как сдерживание России, Минобороны отказалось участвовать в семинаре».
Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Москва готова к плодотворному и конструктивному сотрудничеству с Вашингтоном в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.