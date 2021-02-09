Минобороны отказалось от участия в семинаре ОБСЕ по военным доктринам

Короткая ссылка
Представители Минобороны России впервые за 30 лет не принимают участие в семинаре ОБСЕ по военным доктринам. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главу делегации России на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями Константина Гаврилова.
Минобороны отказалось от участия в семинаре ОБСЕ по военным доктринам
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Отмечается, что этот семинар проходит 9—10 февраля в дистанционном режиме.

Его организует председатель форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, которым в настоящее время являются США. 

«Американцы нас приглашали, был запрос. Мы им ответили, что в связи с той обстановкой, которая имеется в данный момент на границах России с проведением учений, полётами разведывательных самолётов, Минобороны России считает нецелесообразным участвовать в этом семинаре впервые за 30 лет», — заявил Гаврилов.

При этом он отметил, что в переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями от России участвует делегация, которая должна выступить в заключительных ремарках с заявлением по военным доктринам.

Как пояснил дипломат, участие в данном семинаре предусматривается на уровне Генштаба.

Гаврилов подчеркнул, что «в условиях, когда они расширение НАТО трактуют как сдерживание России, Минобороны отказалось участвовать в семинаре».

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Москва готова к плодотворному и конструктивному сотрудничеству с Вашингтоном в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить