Минобороны отказалось от участия в семинаре ОБСЕ по военным доктринам

Представители Минобороны России впервые за 30 лет не принимают участие в семинаре ОБСЕ по военным доктринам. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главу делегации России на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями Константина Гаврилова.

Отмечается, что этот семинар проходит 9—10 февраля в дистанционном режиме.

Его организует председатель форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, которым в настоящее время являются США.

«Американцы нас приглашали, был запрос. Мы им ответили, что в связи с той обстановкой, которая имеется в данный момент на границах России с проведением учений, полётами разведывательных самолётов, Минобороны России считает нецелесообразным участвовать в этом семинаре впервые за 30 лет», — заявил Гаврилов.

При этом он отметил, что в переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями от России участвует делегация, которая должна выступить в заключительных ремарках с заявлением по военным доктринам.

Как пояснил дипломат, участие в данном семинаре предусматривается на уровне Генштаба.

Гаврилов подчеркнул, что «в условиях, когда они расширение НАТО трактуют как сдерживание России, Минобороны отказалось участвовать в семинаре».

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Москва готова к плодотворному и конструктивному сотрудничеству с Вашингтоном в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.