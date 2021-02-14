Делегация России на переговорах в Вене завела канал в Telegram

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Делегация России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями после инцидента с блокировкой аккаунта в Twitter завела свой канал в Telegram.
Делегация России на переговорах в Вене завела канал в Telegram
  • Reuters

«Дорогие друзья, хочется надеяться, что инцидент с временной приостановкой нашего Twitter-аккаунта был не более, чем технической ошибкой, так как в противном случае он был бы не только грубейшим проявлением цензуры, но и неуважением к праву подписчиков на свободу доступа к информации», — говорится в сообщении дипломатов в мессенджере.

13 февраля глава делегации Константин Гаврилов в своём личном аккаунте сообщил, что учётная запись делегации была заблокирована.

Как заявили в МИД, Москва направила запрос в Twitter в связи с произошедшим.

После этого администрация соцсети восстановила доступ к странице делегации.

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