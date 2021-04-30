Facebook удалил страницу проекта RT Redfish

Модераторы социальной сети Facebook удалили страницу проекта телеканала RT Redfish с более чем 800 тыс. подписчиков за два поста с историческими фотографиями.

Проект ранее опубликовал посты с историческими фотографиями, на которых запечатлены казнь итальянского диктатора Бенито Муссолини и зверства фашистов в концлагерях.

Публикации, которые пока доступны в Twitter, были приурочены к памятным датам: 76-й годовщине освобождения Италии от диктатуры Муссолини и 76 годам со дня освобождения Освенцима.

«Facebook удалил нашу страницу на том основании, что наши публикации в память о холокосте и победе над итальянским фашизмом нарушают нормы сообщества. И снова левое издание подвергается цензуре, пока ультраправые по всему миру набирают силу», — говорится в сообщении проекта Redfish в Twitter.

Проект запустил кампанию с призывом к Facebook разблокировать аккаунт под хештегом #FacebookBringBackRedfish.

9 мая 2020 года модераторы Facebook блокировали посты с колоризированным фото поднятого над Рейхстагом советского флага. Тогда в соцсети заявили, что публикация «нарушает нормы сообщества в отношении опасных людей и организаций».

Ранее был опубликован материал близкого к правящим кругам США Georgetown University об успешности «российской пропаганды в Redfish».

Недавно главой отдела по «борьбе с дезинформацией» в Facebook стал бывший старший научный сотрудник Атлантического совета* — экс-сотрудник пресс-службы НАТО Бен Ниммо, который ранее в британской Times назывался «специалистом по российской дезинформации».

* «Атлантический совет» (Atlantic council of the United States) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 25.07.2019.