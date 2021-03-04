Роскомнадзор потребовал объяснить блокировки россиян в Instagram

Роскомнадзор направил в Facebook письмо с требованием предоставить списки аккаунтов Instagram с ограниченным доступом и разъяснить причины, по которым они были заблокированы.

«Роскомнадзор направил руководству компании Facebook Inc. письмо с требованием предоставить списки аккаунтов, к которым ограничен доступ, а также разъяснить причины их блокировки», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным Роскомнадзора, ранее Facebook сообщил об удалении 530 учётных записей российских пользователей Instagram, доступ к ним был ограничен за «скоординированные попытки ввести других в заблуждение».

Согласно заявлению Facebook, в этих аккаунтах публиковались материалы с критикой несанкционированных акций, проходивших в Москве в январе.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор намерен составить в отношении компании Twitter протоколы об административном правонарушении из-за неудаления запрещённой информации.