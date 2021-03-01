Роскомнадзор отреагирует на нежелание Twitter удалять запрещённую информацию

Роскомнадзор намерен составить в отношении компании Twitter протоколы об административном правонарушении из-за неудаления запрещённой информации.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Протоколы будут переданы в суд, который определит сумму штрафов. Компания Twitter Inc осведомлена о намерениях Роскомнадзора», — отметили в ведомстве.

Роскомнадзор добавил, что если после уведомления соцсеть не ограничит доступ к запрещённой информации, то её могут оштрафовать на сумму от 800 тыс. до 4 млн рублей.

«В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании», — добавил собеседник.

Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что социальная сеть Twitter не удалила 2862 материала с запрещённой информацией с 2017 года.