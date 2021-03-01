В Роскомнадзоре рассказали о нарушениях со стороны Twitter

В Роскомнадзоре сообщили, что социальная сеть Twitter не удалила 2862 материала с запрещённой информацией с 2017 года.

«В дополнение к информации Общественной палаты России об антилидерстве Twitter в распространении запрещённой информации сообщаем, что с 2017 года социальная сеть Twitter не удалила 2862 материала с запрещённой информацией», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что в общей сложности Роскомнадзор направил в соцсеть более 28 тыс. требований об удалении.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор проверит обоснованность блокировки ряда аккаунтов в Twitter.