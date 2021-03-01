В Роскомнадзоре рассказали о нарушениях со стороны Twitter

Короткая ссылка
В Роскомнадзоре сообщили, что социальная сеть Twitter не удалила 2862 материала с запрещённой информацией с 2017 года.
В Роскомнадзоре рассказали о нарушениях со стороны Twitter
  • © Reuters

«В дополнение к информации Общественной палаты России об антилидерстве Twitter в распространении запрещённой информации сообщаем, что с 2017 года социальная сеть Twitter не удалила 2862 материала с запрещённой информацией», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что в общей сложности Роскомнадзор направил в соцсеть более 28 тыс. требований об удалении.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор проверит обоснованность блокировки ряда аккаунтов в Twitter.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить