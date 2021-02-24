Роскомнадзор потребовал от Twitter обосновать блокировку аккаунтов

Роскомнадзор проверит обоснованность блокировки ряда аккаунтов в Twitter, сообщила пресс-служба ведомства.

«Роскомнадзор направил письмо в адрес руководства Twitter, Inc с требованием предоставить списки ресурсов, к которым ограничен доступ, а также разъяснить причины их блокировки», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в официальном блоге соцсети появилось сообщение об удалении 100 учётных записей. Доступ к ним был ограничен по причине якобы «ведения пророссийской пропаганды», «подрыва веры в стабильность альянса НАТО», а также осуществления действий, «направленных против США и ЕС».

РКН также потребовал предоставить подтверждение «связи» аккаунтов с российскими государственными органами.

Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что будут составлять протоколы на социальные сети из-за нарушений.