Роскомнадзор потребовал от Twitter обосновать блокировку аккаунтов

Короткая ссылка
Роскомнадзор проверит обоснованность блокировки ряда аккаунтов в Twitter, сообщила пресс-служба ведомства.
Роскомнадзор потребовал от Twitter обосновать блокировку аккаунтов
  • Reuters

«Роскомнадзор направил письмо в адрес руководства Twitter, Inc с требованием предоставить списки ресурсов, к которым ограничен доступ, а также разъяснить причины их блокировки», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в официальном блоге соцсети появилось сообщение об удалении 100 учётных записей. Доступ к ним был ограничен по причине якобы «ведения пророссийской пропаганды», «подрыва веры в стабильность альянса НАТО», а также осуществления действий, «направленных против США и ЕС».

РКН также потребовал предоставить подтверждение «связи» аккаунтов с российскими государственными органами.

Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что будут составлять протоколы на социальные сети из-за нарушений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить