Роскомнадзор будет составлять протоколы на соцсети с 11 февраля

В Роскомнадзоре сообщили, что с 11 февраля будут составлять протоколы на социальные сети из-за распространения призывов к несовершеннолетним об участии в незаконных акциях.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

В ведомстве сообщили, что вызовы для составления протоколов об административных правонарушениях по ст. 13.41 КоАП РФ направлены представителям соцсетей Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», а также видеохостинга YouTube и мессенджера Telegram.

«Составление протоколов состоится в период с 11 февраля по 1 марта 2021 года», — заявили в Роскомнадзоре.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что выступают за полноценное присутствие представительств иностранных IT-компаний в России.

В конце января в ведомстве сообщали, что Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники» и YouTube будут оштрафованы за неисполнение требований о пресечении распространения призывов к подросткам участвовать в несанкционированных акциях.