Роскомнадзор выступил за создание представительств IT-компаний в России

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Роскомнадзор заявил, что выступает за полноценное присутствие представительств иностранных IT-компаний в России. 
Роскомнадзор выступил за создание представительств IT-компаний в России
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Об этом сообщил заместитель руководителя Роскомнадзора Милош Вагнер в ходе заседания комиссии Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

Он рассказал, что в России фактически нет никаких представительств иностранных площадок, которые бы отвечали на все запросы Роскомнадзора.

Вагнер добавил, что Роскомнадзор отправляет все требования, уведомления, письма и прочую корреспонденцию в зарубежные юрисдикции, как правило, в США, Великобританию,

«Первое предложение — подумать над созданием регулирования, которое позволило бы создать полноценное представительство (IT-компаний), а не от случая к случаю отвечающее на наши вопросы», — цитирует ТАСС замглавы Роскомнадзора.

Ранее комиссия Совета Федерации по информационной политике призвала иностранные социальные сети самостоятельно отслеживать и блокировать контент с поддержкой или пропагандой несогласованных акций в России.

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