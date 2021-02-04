Совфед высказался о контенте про несогласованные акции в иностранных соцсетях

Комиссия Совета Федерации по информационной политике призывает иностранные социальные сети самостоятельно отслеживать и блокировать контент с поддержкой или пропагандой несогласованных акций в России.

«Временная комиссия Совфеда требует, чтобы интернет-компании приняли необходимые меры для отслеживания и предотвращения распространения любого контента, который может рассматриваться как поддержка или пропаганда несанкционированных протестных акций и насильственного изменения основ конституционного строя Российской Федерации», — цитирует заявление РИА Новости.

По мнению комиссии, нынешний спектр технических возможностей интернет-компаний позволяет соцсетям осуществлять подобного рода деятельность.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что социальная сеть TikTok активнее, чем другие иностранные соцсети, удаляет призывы к несовершеннолетним об участии в несогласованных акциях в России.