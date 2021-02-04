Совфед высказался о контенте про несогласованные акции в иностранных соцсетях

Короткая ссылка
Комиссия Совета Федерации по информационной политике призывает иностранные социальные сети самостоятельно отслеживать и блокировать контент с поддержкой или пропагандой несогласованных акций в России.
Совфед высказался о контенте про несогласованные акции в иностранных соцсетях
  • РИА Новости

«Временная комиссия Совфеда требует, чтобы интернет-компании приняли необходимые меры для отслеживания и предотвращения распространения любого контента, который может рассматриваться как поддержка или пропаганда несанкционированных протестных акций и насильственного изменения основ конституционного строя Российской Федерации», — цитирует заявление РИА Новости.

По мнению комиссии, нынешний спектр технических возможностей интернет-компаний позволяет соцсетям осуществлять подобного рода деятельность.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что социальная сеть TikTok активнее, чем другие иностранные соцсети, удаляет призывы к несовершеннолетним об участии в несогласованных акциях в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить