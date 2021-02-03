TikTok удалил призывы к детям об участии в незаконных акциях

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Социальная сеть TikTok активнее, чем другие иностранные соцсети, удаляет призывы к несовершеннолетним об участии в несогласованных акциях в России.
TikTok удалил призывы к детям об участии в незаконных акциях
  • Reuters

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на начальника управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгения Зайцева.

В ходе выступления в Общественной палате России Зайцев рассказал, что в период проведения незаконных акций 23 и 31 января наблюдалось целенаправленное привлечение несовершеннолетних к участию в этих мероприятиях.

По его словам, при этом в соцсетях наблюдались «довольно массовые призывы протестной активности, конкретно нацеленные на несовершеннолетних», в связи с чем администрациям интернет-площадок направили требования об удалении запрещённого контента. Роскомнадзор фиксировал факты удаления соцсетями подобной информации. 

«В этом контексте с позитивной стороны хотел бы отметить социальную сеть TikTok», — сказал он.

Зайцев отметил, что в отношении других соцсетей «такого сказать не может».

30 января Роскомнадзор направил в Telegram письмо с требованием прекратить незаконное распространение персональных данных россиян.

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