Роскомнадзор призвал Telegram прекратить распространение личных данных

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Роскомнадзор направил в Telegram письмо с требованием прекратить незаконное распространение персональных данных россиян.
Роскомнадзор призвал Telegram прекратить распространение личных данных
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Соответствующее сообщение опубликовано на сайте регулятора.

«На основании полученных обращений граждан о публикации персональных данных, в Telegram направлено обращение о недопустимости распространения и необходимости прекратить незаконное распространение персональных данных», — заявили в Роскомнадзоре.

В письме говорится, что публикация личных данных граждан без их согласия противоречит законодательству России и политике конфиденциальности самой компании Telegram Group Inc.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что нарушение конфиденциальности личных данных угрожает безопасности лиц, данные которых «продолжают оставаться в открытом доступе при попустительстве компании».

Ранее Роскомнадзор вызвал представителей сервисов TikTok, Facebook, Telegram и «ВКонтакте» для разъяснения ответственности за неудаление призывов к участию в несанкционированных акциях.

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