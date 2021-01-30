Роскомнадзор призвал Telegram прекратить распространение личных данных
- globallookpress.com
Соответствующее сообщение опубликовано на сайте регулятора.
«На основании полученных обращений граждан о публикации персональных данных, в Telegram направлено обращение о недопустимости распространения и необходимости прекратить незаконное распространение персональных данных», — заявили в Роскомнадзоре.
В письме говорится, что публикация личных данных граждан без их согласия противоречит законодательству России и политике конфиденциальности самой компании Telegram Group Inc.
В Роскомнадзоре подчеркнули, что нарушение конфиденциальности личных данных угрожает безопасности лиц, данные которых «продолжают оставаться в открытом доступе при попустительстве компании».
Ранее Роскомнадзор вызвал представителей сервисов TikTok, Facebook, Telegram и «ВКонтакте» для разъяснения ответственности за неудаление призывов к участию в несанкционированных акциях.