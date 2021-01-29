Представителей TikTok, Facebook, Telegram и «ВКонтакте» вызвали в Роскомнадзор
- globallookpress.com
«Роскомнадзор направил в адрес руководства социальных сетей письма с требованием прибыть для разъяснения ответственности указанных платформ за неудаление призывов к участию в незаконных массовых акциях», — говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что нарушение порядка ограничения доступа к запрещённой информации владельцем ресурса в интернете влечёт штраф в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей.
Кроме того, там заявили, что закон позволяет «блокировать запрещённую информацию в случае её неудаления».
Ранее Роскомнадзор отмечал, что соцсети активно удаляют новые призывы к подросткам об участии в несанкционированных акциях.
Кроме того, в ведомстве сообщали, что Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники» и YouTube будут оштрафованы.