Представителей TikTok, Facebook, Telegram и «ВКонтакте» вызвали в Роскомнадзор

Представителей сервисов TikTok, Facebook, Telegram и «ВКонтакте» вызвали в Роскомнадзор для разъяснения ответственности за неудаление призывов к участию в несанкционированных акциях. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«Роскомнадзор направил в адрес руководства социальных сетей письма с требованием прибыть для разъяснения ответственности указанных платформ за неудаление призывов к участию в незаконных массовых акциях», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что нарушение порядка ограничения доступа к запрещённой информации владельцем ресурса в интернете влечёт штраф в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей.

Кроме того, там заявили, что закон позволяет «блокировать запрещённую информацию в случае её неудаления».

Ранее Роскомнадзор отмечал, что соцсети активно удаляют новые призывы к подросткам об участии в несанкционированных акциях.

Кроме того, в ведомстве сообщали, что Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники» и YouTube будут оштрафованы.