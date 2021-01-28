Роскомнадзор сообщил об удалении соцсетями призывов о незаконных акциях
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В ведомстве отметили, что в связи с появлением новых призывов к участию в незаконных акциях администрациям соцсетей направлены уведомления о необходимости удаления запрещённой информации.
«Иностранные и российские соцсети приступили к активному удалению информации на основании новых требований Генпрокуратуры», — заявили в Роскомнадзоре.
Отмечается, что ведомство продолжает взаимодействие с интернет-платформами с целью прекращения вовлечения несовершеннолетних в незаконные массовые акции, проведение которых, в том числе несёт риски в условиях пандемии COVID-19.
Ранее в Кремле заявили, что социальные сети не должны становиться площадками для промоутирования несогласованных акций.