Роскомнадзор сообщил об удалении соцсетями призывов о незаконных акциях

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Роскомнадзор сообщил, что иностранные и российские социальные сети активно удаляют новые призывы к подросткам об участии в несанкционированных акциях.
Роскомнадзор сообщил об удалении соцсетями призывов о незаконных акциях
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

В ведомстве отметили, что в связи с появлением новых призывов к участию в незаконных акциях администрациям соцсетей направлены уведомления о необходимости удаления запрещённой информации.

«Иностранные и российские соцсети приступили к активному удалению информации на основании новых требований Генпрокуратуры», — заявили в Роскомнадзоре.

Отмечается, что ведомство продолжает взаимодействие с интернет-платформами с целью прекращения вовлечения несовершеннолетних в незаконные массовые акции, проведение которых, в том числе несёт риски в условиях пандемии COVID-19.

Ранее в Кремле заявили, что социальные сети не должны становиться площадками для промоутирования несогласованных акций.

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