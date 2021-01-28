В Кремле оценили использование соцсетей для призывов к незаконным акциям

В Кремле считают, что социальные сети не должны становиться площадками для промоутирования несогласованных акций. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На вопрос о том, действительно ли были предостережены такие крупные компании, как Facebook, TikTok, Twitter, Mail Group и Google, Песков ответил, что «они и становятся основными площадками, поэтому они и предупреждаются», что является вполне естественным и нормальным.

«Мы в целом, конечно, как государство, мы бы хотели, чтобы они (соцсети. — RT) не становились площадкой для анонсирования подобных незаконных акций и не предоставляли свои площадки для промоутирования таких акций», — цитирует РИА Новости Пескова.

Ранее сообщалось, что прокуратура Москвы предупредила о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях 31 января.

Отмечается, что для недопущения возможных нарушений закона прокуратура Москвы вынесла руководителям пяти российских и иностранных интернет-компаний предостережения.