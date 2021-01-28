Прокуратура предупредила о последствиях участия в незаконной акции 31 января в Москве

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Прокуратура Москвы предупредила о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях 31 января. Об этом говорится на сайте ведомства.
Прокуратура предупредила о последствиях участия в незаконной акции 31 января в Москве
  • РИА Новости

«В ходе мониторинга сети интернет, в том числе социальных сетей, выявлены публикации, содержащие информацию с призывами к участию граждан, в том числе несовершеннолетних, в массовых беспорядках, а также массовых публичных мероприятиях, организуемых с нарушением установленного порядка на территории Российской Федерации 31 января 2021 года», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что для недопущения возможных нарушений закона прокуратура Москвы вынесла руководителям пяти российских и иностранных интернет-компаний предостережения.

Также предостережения вынесены шести лицам, призывающим к участию 31 января 2021 года в несогласованном публичном мероприятии на Лубянской и Старой площадях в Москве.

«Разъясняем, что как организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нём влекут за собой установленную законодательством Российской Федерации ответственность», — заявили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что следственными органами Следственного комитета возбуждено и расследуется 21 уголовное дело, а также проводится шесть доследственных проверок по фактам противоправных действий как до, так и во время проведения несанкционированных акций 23 января 2021 года в разных регионах страны.

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