Шесть соцсетей оштрафуют за неудаление призывов к участию в акциях в России

Социальные сети Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», а также видеохостинг YouTube будут оштрафованы за неисполнение требований о пресечении распространения призывов к подросткам участвовать в несанкционированных акциях. Об этом говорится в заявлении Роскомнадзора.

«За неисполнение требований о пресечении распространения призывов к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных митингах 23 января будут оштрафованы социальные сети Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», а также видеохостинг YouTube», — говорится в сообщении.

Как отмечается, интернет-ресурсы «не удалили своевременно в общей сложности 170 противоправных призывов».

Штрафы составят от 800 тыс. до 4 млн рублей.

Ранее в ведомстве заявляли, что в соцсетях было удалено 89% от числа выявленных сообщений с призывами к детям участвовать в незаконных массовых акциях.