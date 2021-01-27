Шесть соцсетей оштрафуют за неудаление призывов к участию в акциях в России
- РИА Новости
«За неисполнение требований о пресечении распространения призывов к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных митингах 23 января будут оштрафованы социальные сети Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», а также видеохостинг YouTube», — говорится в сообщении.
Как отмечается, интернет-ресурсы «не удалили своевременно в общей сложности 170 противоправных призывов».
Штрафы составят от 800 тыс. до 4 млн рублей.
Ранее в ведомстве заявляли, что в соцсетях было удалено 89% от числа выявленных сообщений с призывами к детям участвовать в незаконных массовых акциях.