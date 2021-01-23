Роскомнадзор: удалено 89% призывов в соцсетях к детям участвовать в незаконных акциях
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«Взаимодействие с интернет-платформами, направленное на удаление незаконных призывов к несовершеннолетним участвовать в незаконных массовых мероприятиях, позволило свести их к минимуму. На текущий момент всего удалено 89% таких сообщений от числа выявленных, а наиболее массово распространявшие их TikTok и Вконтакте уже удалили 93% и 87% соответственно», — сообщили в ведомстве.
Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что соцсети приступили к удалению адресованных детям призывов участвовать в несанкционированных акциях.
Кроме того СК возбудил уголовное дело по факту распространения в социальных сетях призывов к несовершеннолетним участвовать в незаконных митингах 23 января. Также уголовное дело возбудили в Новосибирской области.