Роскомнадзор: удалено 89% призывов в соцсетях к детям участвовать в незаконных акциях

В социальных сетях удалено 89% сообщений с призывами к детям участвовать в незаконных массовых акциях от числа выявленных, заявили в Роскомнадзоре.

«Взаимодействие с интернет-платформами, направленное на удаление незаконных призывов к несовершеннолетним участвовать в незаконных массовых мероприятиях, позволило свести их к минимуму. На текущий момент всего удалено 89% таких сообщений от числа выявленных, а наиболее массово распространявшие их TikTok и Вконтакте уже удалили 93% и 87% соответственно», — сообщили в ведомстве.

Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что соцсети приступили к удалению адресованных детям призывов участвовать в несанкционированных акциях.

Кроме того СК возбудил уголовное дело по факту распространения в социальных сетях призывов к несовершеннолетним участвовать в незаконных митингах 23 января. Также уголовное дело возбудили в Новосибирской области.