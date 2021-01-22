РКН: соцсети удаляют призывы к детям участвовать в незаконных акциях

Социальные сети приступили к удалению адресованных детям призывов участвовать в несанкционированных акциях. Об этом сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

По данным ведомства, к утру пятницы, 22 января, TikTok удалила 38% информации, вовлекающей несовершеннолетних в опасные для их жизни и здоровья противоправные действия, от общего объёма выявленной.

Во «ВКонтакте» и на YouTube прекращено распространение 50% незаконной информации, в Instagram —17%, проинформировали в РКН.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что привлечёт к ответственности интернет-площадки за вовлечение подростков в противоправную деятельность, связанную с несогласованными акциями протеста.